Alleanza tra i comuni: così si salva la città del Nord-Est

Una vera e propria alleanza tra i comuni del Nord-Est, per

affrontare insieme le sfide di sostenibilità e sviluppo, guardando

soprattutto all’aspetto turistico, la vera forza della zona che ne è

ricca di potenzialità. Si tratta di una soluzione di cui ha parlato a

Tiburno (l’intervista completa la trovate nel numero in edicola

domani 28 luglio) Maria Ioannilli, ingegnere esperta di territorio,

ambiente, rifiuti, ex assessore all’ambiente e alla mobilità del

Comune di Tivoli durante la prima Giunta Proietti e una degli

attuali consiglieri.

Tra le parole dell’ingegnere, le linee del Prae, il Piano Regionale

delle attività estrattive e le modalità possibili per riconvertire le

cave al di là delle attività estrattive, le riqualificazioni dei diversi

quartieri di Tivoli, la destinazione d’uso dell’area ex Stacchini,

l’importanza di pianificazioni a lungo termine.