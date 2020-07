FONTE NUOVA – Domani i funerali di Monia Fruci, morta dopo aver partorito una bambina

Su Tiburno di domani in edicola lo sfogo della madre Daniela: “Hanno registrato la bambina come madre ignota, a oggi non posso nemmeno dire che sia mia nipote. Se non si risolve la questione mi incateno al Campidoglio”