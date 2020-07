I commercialisti alzano la voce: saranno ascoltati?

I commercialisti, ‘difensori’ delle nostre dichiarazioni dei redditi

(e di tante altre informazioni), minacciano lo sciopero, e a

oltranza, come l’astensione dall’invio di dati fiscali in occasione

delle prossime scadenze di settembre e successive. Perché? Ce ne

dobbiamo preoccupare? Abbiamo chiesto ad alcuni di loro che

operano nel nostro territorio cosa sta succedendo e che cosa può

accadere nel prossimo futuro. Nelle parole ascoltate, un’attività

in prima linea, ora, ma pure durante i mesi pesanti della

quarantena quando aziende e privati si sono rivolti a loro per

capire come muoversi e arginare le difficoltà in atto. E c’è pure

un’altra categoria di professionisti in allarme, i consulenti del

lavoro, i ‘dottori’ delle aziende che spiegano le loro ragioni. Le

interviste sul prossimo numero di Tiburno in edicola domani 28

luglio.