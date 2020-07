MENTANA – Incidente in via delle Molette, conducente positivo all’alcoltest

È risultato positivo all’alcoltest uno dei due conducenti delle vetture coinvolte nello scontro di venerdì notte in via delle Molette. Il 34enne alla guida di una BMW Serie Uno aveva un tasso pari a 1,90 grammi per litro di sangue, quattro volte superiore ai limiti di legge. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Mentana. Le testimonianze dei due conducenti non combaciano e dunque serviranno delle indagini per ricostruire quello che è successo e se ci siano colpe specifiche.

L’INCIDENTE

Erano circa le 2 e mezza di notte nei pressi del civico 127 di via delle Molette quando è avvenuto il drammatico scontro frontale tra la Bmw Serie Uno e una Smart. Oltre ai militari, sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco perché il conducente della Smart, un 20enne, era rimasto con le gambe incastrate sotto al cruscotto. È stato proprio lui ad avere la peggio ed ha riportato diverse fratture agli arti inferiori. È stato portato al Sant’Andrea, dove risulta tutt’ora ricoverato, con una prognosi ancora da sciogliere. Il 34enne è stato portato invece al San Giovanni Evangelista di Tivoli con una prognosi di 30 giorni.

IL PRECEDENTE

In via delle Molette sono numerosi gli incidenti che si sono verificati negli anni. L’ultimo appena due settimane fa, quando una Microcar è finita giù dalla scarpata nei pressi della zona industriale di Santa Lucia.