Regione Lazio – Parte “Vivi i Parchi del Lazio. Suoni “Di-Vini” tra le radici della nostra Regione”

Si aprirà domenica 2 agosto alla Casa del Mare di Ostia la rassegna ‘VIVI I PARCHI DEL LAZIO. SUONI “DI-VINI” TRA LE RADICI DELLA NOSTRA REGIONE’, un viaggio enologico-musicale nei parchi del Lazio organizzato dall’Assessorato all’ Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, in collaborazione con AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier. Le aree naturali protette del Lazio saranno infatti protagoniste di 7 serate, tra agosto e settembre, con incontri sul vino, talk, spettacoli musicali e degustazioni, godibili in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale, per regalare ai cittadini laziali un momento di ritrovata serenità, dopo il lockdown.

“Serenità – commenta l’Assessore all’ Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati – che non vuol dire dimenticare ciò che è stato, ma anzi, vuol dire ripensare una nuova socialità rispettando le regole. Siamo in una fase molto delicata. Il pericolo non è scongiurato, ma la vita deve ricominciare e con essa anche la nostra socialità. Distanziarci non vuol dire stare lontani, ma vivere insieme delle bellissime esperienze, rispettando gli spazi altrui”.

Tutti gli appuntamenti sono a numero chiuso e su prenotazione obbligatoria.

CALENDARIO :

2 agosto, Casa del Mare di Ostia (borghetto dei Pescatori, Parco regionale RomaNatura) Talk “Racconti di Vino”. A seguire concerto “Sonorità Cubane” con Juan Carlos Albelo Zamora e Paolo Iurich.

6 agosto, Mausoleo Lucio Munazio Planco, Parco Monte Orlando a Gaeta (Parco regionale Riviera di Ulisse): spettacolo di Ascanio Celestini “Radio Clandestina”.

19 agosto, Borgo di Antuni (il paese fantasma della Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna e Cervia) concerto sotto le stelle con Roberto Boarini (violoncello) ed Eleonora Giosuè (violino). Con la partecipazione di un astrofilo con cui osservare il cielo e di un esperto locale del territorio e delle sue eccellenze.

22 agosto, Monastero di Santa Scolastica a Subiaco (Parco regionale dei Monti Simbruini) degustazione guidata di Cesanese, a cura di AIS Lazio.

29 agosto, Museo storico dell’areonautica militare Vigna di Valle (Parco regionale Bracciano-Martignano) degustazione guidata a cura di AIS Lazio e concerto “Wien/Wein (Vienna/Vino) di Open Trios.

5 settembre, Calcata (Parco Regionale del Treja) talk “Racconti di Vino” e concerto “Sin fronteras”, musica etnica Latino americana.

12 settembre, Castello di Santa Severa, degustazione a cura di AIS Lazio e Gran Finale con il concerto dedicato al flamenco con Matteo D’Agostino e Luca Caponi.

Info su: http://www.parchilazio.it