TIVOLI – Approvata la delibera che ha validato il piano economico finanziario di Asa e ha approvato le tariffe Tari 2020

A differenza degli altri anni, sono previsti sgravi per le attività che hanno dovuto temporaneamente chiudere per il covid. Gli aiuti, in totale, sono 180 mila euro.

Il costo del servizio, per quest’anno, è di 11 milioni e 71 mila euro, di cui 4 milioni e 446 mila di costi fissi e 6 milioni 624 mila di costi varabiali. Il costo totale è stato suddiviso tra utenze domestiche, 63.11%, e non domestiche, 36.89%. Le tariffe, inoltre sono in leggero calo rispetto al 2019

Le aliquote sono state approvate con 12 al termine di un dibattito che era cominciato con 12 voti favorevoli, 2 contrari (PD), 1 astenuto (Fratelli d’Italia).

“E’ stato oggi validato il piano economico finanziario della Asa tivoli spa – ha commentato l’assessora all’Ambiente, Eleonora Cordoni -, redatto secondo le disposizioni impartite dalla Arera con la delibera 443. Nella predisposizione del piano l’Arera è intervenuta stabilendo in maniera cogente le voci di costo imputabili al Pef, lasciando un margine esiguo alla discrezionalità dell’amministrazione comunale, la quale si è trovata a poter valorizzare soltanto alcuni coefficienti o fattori. Preme evidenziare che – in considerazione della virtuosità dell’utenza, che ha contribuito a raggiungere gli attuali livelli di raccolta differenziata – tutti i fattori rimessi alla discrezionalità del Comune sono stati valorizzati in favore del massimo beneficio per i cittadini”.

La seconda voce componente del documento economico validato oggi è il piano tariffario, “lo strumento”, ha spiegato Cecchetti, “attraverso il quale il Comune può applicare le tariffe da inviare, poi, ai contribuenti.

“Il piano tariffario – spiega l’assessora ai Tributi Maria Rosaria Cecchetti – copre l’intero costo del piano finanziario che ammonta a oltre 11 milioni di euro e stabilisce l’entità della quota fissa e di quella variabile. Da un confronto tra il piano tariffario 2019 e quello 2020 si evidenzia una leggera diminuzione generale di tutte le tariffe domestiche e non domestiche. Il Comune, inoltre, ha annullato la parte variabile della Tari per gli esercenti che durante il lockdown sono stati costretti a tenere chiuse le loro attività, il cui costo stimato è di 180mila euro”.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1 componente familiare

tariffa fissa: 0.99774 euro\mq

tariffa variabile: 75,72492 euro\anno

2 componenti familiari

tariffa fissa: 1.09055 euro\mq

tariffa variabile: 158.30425 euro\anno

3 componenti familiari

tariffa fissa: 1.18336 euro\mq

tariffa variabile: 204.00032 euro\anno

4 componenti familiari

tariffa fissa: 1.27618 euro\mq

tariffa variabile: 267.24042 euro\anno

5 componenti familiari

tariffa fissa: 1.35739 euro\mq

tariffa variabile: 326.40051 euro\anno

6 componenti familiari o più

tariffa fissa: 1.42700 euro\mq

tariffa variabile: 373.62658 euro\anno