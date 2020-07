A Ciciliano prosegue la rassegna e venerdì 31 Luglio ci sarà presentazione del libro “Sogni e talenti”. Si tratta di un incontro con l’autrice che dialogherà con Loredana De Gregori.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 1 Agosto con Alessandro Iorio e Marina Monaco in ” E quindi uscimmo a riveder le stelle” serata di astronomia e non solo per concludere i fine settimana co “Carmina Burana” di e con carlo Gizzi.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30 presso la Scuola comunale di Ciciliano in Viale di Santa Liberata a Ciciliano.