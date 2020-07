Educazione alla campagna amica l’evento di Coldiretti in collaborazione con Donne Impresa

L’evento rientra nell’alveo delle iniziative di “educazione alla campagna amica”, realizzate da Coldiretti in collaborazione con Donne Impresa. L’obiettivo di tali iniziative è insegnare ai bambini i corretti stili di vita, l’educazione alla corretta alimentazione etc.

L’evento odierno, organizzato presso l’agriasilo “La vecchia fattoria” di Mentana, luogo di elezione per tali iniziative, in modo particolare in questo periodo perché con gli ampi spazi garantisce il distanziamento fisico, è stato incentrato su due laboratori, uno denominato “ricerca l’intruso”, in cui i bambini sono stati stimolati a distinguere tra la frutta di stagione, frutti non stagionali e non locali, ed un altro relativo al miele ed alle api.

Audio intervista

Al termine dell’evento i bambini hanno ricevuto gli attestati di partecipazione.

L’obiettivo è organizzare per settembre una serie di iniziative analoghe nelle scuole primarie di Mentana e Monterotondo, in stretto collegamento con l’Agriasilo e con il nuovo mercato di Campagna Amica in fase di aperura a Monterotondo.

Video intervista