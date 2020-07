Regione Lazio – Continua la rassegna “Vivi i Parchi del Lazio” con lo slow food

Continua la rassegna “VIVI I PARCHI DEL LAZIO ALL’OMBRA DEI GRANDI ALBERI” in collaborazione con Slow Food Lazio. L’appuntamento è per questa domenica, 2 agosto, nel Parco dei Castelli Romani, lago di Nemi con la gironata dedicata a “PICCOLI BORGHI, L’ANIMA DEL NOSTRO PAESE”. Il programma unirà la bellezza di una natura viva con l’incanto dell’arte, della storia antica e dell’archeologia sempre in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale.

Gli appuntamenti della giornata:

– ESCURSIONI E VISITE GUIDATE DALLE 10 ALLE 18 (UNA OGNI ORA)

Per la giornata eccezionalmente verrà aperto il sito archeologico TEMPIO DI DIANA e la visita sarà a cura degli archeologici della Sovraintendenza del sito archeologico.

Sarà inoltre possibile visitare anche il Museo delle Navi Romane.

– PERCORSI NATURALISTICI ALLA SCOPERTA DEL PARCO, IN COMPAGNIA DEI GUARDIAPARCHI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI

– ESCURSIONE ALLA RICERCA DEL MITO

– ESCURSIONE “IL PERCORSO DEL GUSTO

– LABORATORIO DEL GUSTO COREGONE, SFILETTATURA E AFFUMICATURA a cura di Carlo Catarci, pescicultore.

– ESCURSIONE “LA BELLEZZA DEL TEATRO AL TRAMONTO” ATTIVITÀ GRATUITE A CURA DELLA DIREZIONE PARCO DEI CASTELLI ROMANI

– ESCURSIONE “LE VIE SEGRETE DELL’ACQUA – CUNICOLI E BOTTINI NEL BOSCO DEL LAGO DI NEMI”

– ESCURSIONE “NEMUS DIANAE: STORIE TRA I RAMI DEL BOSCO… SACRO”

– ATTIVITÀ EDUCATIVE SPORTIVE OUTDOOR

– AREA DEL GUSTO

Per info e prenotazioni: slowfoodlazio@gmail.com

Lo comunica in una nota in una nota l’Assessorato Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio.