Roma – La band CantaCronache si esibisce all’aperto

Per riportare la cultura nelle periferie e dopo le lunghe settimane tra quarantena e restrizioni, CantaCronache si esibisce nell’Arena Cinematografica all’aperto allestita dal Cinema Broadway.

La band, basata sulla poetica dei maestri Cantacronache come Italo Calvino, Rovello, Straniero, Margo e Fausto Amodei, vi aspetta giovedì 30 luglio alle 20.30 in via Giorgio Morandi 81, all’interno dello spazio del Centro Sportivo Supreme.

A seguire verrà proiettato il film di Marco Bellocchio ‘Il Traditore’. Biglietti: Concerto CantaCronache e film a soli 10 euro. Solo concerto 5 euro.