GUIDONIA – Commissione per la Toponomastica, il bando è già scaduto

L’intento sembrava anche buono: coinvolgere i cittadini nell’intitolazione di parchi, giardini,monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere. Tutto bello, se non fosse che il bando è scaduto un mese fa. E’ il nuovo record dell’amministrazione 5 Stelle di Guidonia Montecelio.

Oggi, mercoledì 29 luglio, il dirigente al Personale Fabio Lauro ha infatti pubblicato all’Albo Pretorio un avviso pubblico datato 25 maggio per la presentazione di candidature a membro della Commissione Consultiva di Toponomastica. Un avviso per la nomina da tre a dieci cittadini, preferibilmente rappresentanti di associazioni del Comune esistenti da almeno cinque anni, competenti in storia e cultura della Città di Guidonia Montecelio.

Secondo il bando, le domande devono pervenire al sindaco Michel Barbet improrogabilmente entro le 13:30 del giorno 30 giugno 2020, un mese fa. Tutto da rifare.