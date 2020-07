Guidonia – L’ appello della Caritas Santa Maria di Loreto

L’ emergenza non è affatto terminata anzi in questi ultimi giorni stiamo ricevendo tante richieste di aiuto da parte di famiglie che non si erano mai rivolte a noi e che ora si trovano in serie difficoltà.

Abbiamo in programma 2 distribuzioni la prossima settimana dove cercheremo di fare dei pacchi corposi per dare più autonomia alle famiglie nel mese di agosto.

Vi chiediamo una mano per realizzare tutto questo.

Avremmo bisogno di:

Tonno

Carne in scatola

Zucchero

Caffè

Marmellata

Biscotti

Pasta

Salviette

Pannolini taglia 5 o 6

Omogeneizzati frutta e carne.

Se puoi e vuoi aiutarci, lascia pure in Parrocchia qualcuno di questi alimenti e noi provvederemo a distribuirli.

Se puoi e vuoi puoi anche scegliere di lasciare un’offerta al Parroco e noi provvederemo ad acquistare il necessario.

Con il tuo aiuto non lasceremo indietro nessuno

Grazie di cuore