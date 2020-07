TIVOLI – Il pilota di Moto GP Danilo Petrucci a pranzo a Tivoli

Una pausa dalla velocità della pista per gustare un piatto speciale: Danilo Petrucci, pilota di MotoGP per la Ducati, oggi ha scelto proprio Tivoli per un pranzo nel Ristorante L’Angolino di Mirko, in via della Missione

Il pilota ventinovenne originario di Terni è di ritorno dalla Spagna dove la scorsa domenica 26 luglio ha disputato la gara nel Circuito di Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Andalusia, mentre lo scorso 19 luglio era arrivato in settima posizione al GP di Spagna.

A comunicarlo tramite un post su Facebook i titolari del ristorante, che hanno pubblicato il selfie di rito per l’occasione:

“Oggi a Tivoli il campione di MotoGP Danilo Petrucci, presso il ristorante all’Angolino di Mirko. Diamo il benvenuto a L’angolino di Mirko al campionissimo MotoGP Danilo Petrucci. In sella alla sua Ducati