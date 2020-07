Citta’ metropolitana Roma. Scuole, Zotta: implementiamo la rete internet e conserveremo i vecchi banchi”

Le dichiarazioni

“Arriveranno i nuovi banchi monoposto alle 50 scuole che hanno fatto richiesta, nel frattempo stiamo provvedendo a impegnare tutte le risorse a nostra disposizione per lavori che consentiranno di ampliare gli spazi di nuove aule nelle suole superiori per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Stiamo lavorando per aumentare la fruibilità del servizio telematico nei plessi scolastici attraverso il potenziamento della connettività che consentirà a tutte quelle scuole che opteranno per la didattica a distanza, di non avere problemi di collegamento internet.

Stiamo anche verificando ogni soluzione utile a consentire lo stoccaggio dei banchi biposto forniti di recente alle scuole e ancora in ottimo stato. L’impegno della Città metropolitana di Roma è totale per consentire il miglior supporto ai Dirigenti scolastici”.