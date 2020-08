CASTEL MADAMA – La “Pro Calcio” pronta per la nuova stagione

Rinforzi per la prima squadra di Terza Categoria e 22 acquisti per la nuova formazione Juniores Under 19. Si presenta così alla nuova stagione la “Pro Calcio Castel Madama”, l’Associazione di Promozione Sociale dal 2016 diretta dal presidente Domenico Tatti e dalla Tesoriera del Club Katia Amabili.

In attesa che la giunta castellana del sindaco Domenico Pascucci adotti il provvedimento amministrativo che suddivide gli spazi dello stadio comunale tra le associazioni richiedenti, la “Pro Calcio Castel Madama” ha confermato ai suoi atleti gli stessi giorni e orari ottenuti nella scorsa stagione e in quella precedente: il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18,30 allenamenti della Scuola Calcio, martedì e giovedì dalle 17 alle 18,30 e dalle 21 alle 22,30 sarà la volta dell’Agonistica, sabato e domenica le partite di Campionato.

Dopo lo stop dello scorso Campionato per il Lock Down, la prima squadra dei mister Fabio Chicca e Andrea Sciarretta affronterà il Torneo di Terza Categoria con diversi nuovi innesti che permetteranno alla formazione rossoblu di affrontare con ambizione la nuova stagione.

La vera novità è rappresentata però dalla formazione degli Juniores Under 19 allenata da Andrea Isopi che da settembre avrà a disposizione 22 nuovi acquisti, tra cui alcuni giocatori più forti della Provincia, il 60 per cento castellani. “Il nostro obiettivo da sempre – spiega il presidente Tatti – è quello di permettere a Castel Madama di poter vivere il calcio e ai ragazzi e alla ragazze di giocare”.

La seconda novità in vista della prossima stagione in casa “Pro Calcio Castel Madama” è la sezione femminile: “Veder giocare le ragazze è bellissimo – spiega ancora Tatti – Quest’anno ci siamo riusciti grazie al nuovo Direttore Sportivo e responsabile della Sezione Femminile Maria Rita Rencricca, un’istituzione del calcio rosa. Con lei realizziamo un sogno”.