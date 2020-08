I Vigili del Fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina nel Comune di Fara in Sabina, nella frazione di Canneto, a causa di un incendio di una abitazione. I Pompieri sabini, appena giunti in posto con due automezzi antincendio, hanno spento le fiamme e messa in sicurezza l’abitazione. Non risultano persone direttamente coinvolte nell’incendio.