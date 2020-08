GUIDONIA – Palazzetto dello Sport, intitoliamolo al senatore Antonio Muratore

Sindaco per due volte, consigliere e assessore in Provincia e in Regione Lazio, tre legislature da Senatore della Repubblica e Sottosegretario, il politico per antonomasia a Guidonia. Antonio Muratore, 93 anni, è un “padre” dell’idea di Città del Nordest.

La proposta di Tiburno è quella di intitolare al senatore il Palazzetto dello Sport di prossima apertura al Bivio di Guidonia, in prossimità del Multisala e degli istituti superiori “Leonardo Pisano” ed “Ettore Majorana”. Un’idea che è nata in occasione del Convegno promosso dal nostro settimanale il 14 febbraio scorso nella Sala della Cultura per la presentazione del libro dell’ex amministratore pubblico Ugo Rendine. Quella sera Antonio Muratore accettò l’invito a partecipare e si presentò accompagnato dalla figlia di uno degli oratori.

Entrò in sala e fu accolto da un vero tributo di tutti i presenti di diverso schieramento politico e di idee anche contrapposte che si alzarono in piedi e gli riservarono una vera e partecipata standing ovation, ripetuta dopo 90 minuti quando salutò i convenuti.

Qualcuno può obiettare che solitamente in Italia le strutture pubbliche vengano intitolate a cittadini defunti che si siano contraddistinti per la loro azione di tipo politico, civico o imprenditoriale, riconosciuti di grande valore dall’opinione pubblica generale. Sebbene questo sia vero, noi pensiamo che le persone meritorie appartenenti ad un territorio e ad una realtà storico-culturale debbano essere onorate e festeggiate quando sono in vita, e devono sentire l’affetto e la riconoscenza dei cittadini in modo di congedarli dal mondo nella consapevolezza che il loro operato, pur fazioso e in contrapposizione ideologica spesso molto accesa, è stato speso non soltanto nell’interesse proprio ma anche di quello generale della città.

Voi che ne pensate?