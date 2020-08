La Madonna di Quintiliolo è “tornata a casa”

Ormai dalla fine del XVI secolo, la prima domenica di agosto, la Madonna di Quintiliolo “torna a casa”

Nei tempi passati la Vergine era costantemente invocata dagli agricoltori, per chiedere la protezione del raccolto ed era venerata come Madonna dell’Abbondanza. Quindi, per averla più vicina e pregarla più “confortevolmente”, i contadini potevano trovare la Madonna di Quintiliolo all’interno della cattedrale tiburtina. Ciò, avveniva puntualmente nei mesi decisivi per poter ottenere un buon raccolto. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dai fedeli, che dimostrano la loro devozione anche con straordinari omaggi floreali dedicati alla Vergine e realizzati in ogni appuntamento veramente con particolare maestria. Questo rientro, però, non è certamente stato in linea con la tradizione a causa delle norme imposte dal Governo per contrastare il Coronavirus. L’augurio di tutti i fedeli e non solo è quello di ritornare il più presto possibile, lo scorso maggio il primo spostamento è stato seguito per la prima volta nella storia sui social, ad una celebrazione tradizionale.

Fernando Giacomo Isabella