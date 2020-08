MENTANA – Il Comune contribuisce al restauro dell’orologio della Chiesa

La Giunta del Comune di Mentana ha impegnato 1.464 euro per lavori di ripristino e manutenzione dell’orologio della Torre della Chiesa San Nicola da Bari al Castello. Il contributo andrà alla Parrocchia principale da cui dipende la chiesetta di via III novrembre.

LA STORIA

La Chiesa sino al 1945 fu chiesa parrocchiale. Singolare la sua doppia entrata da via III novembre e da piazza San Nicola. Durante la Seconda Guerra Mondiale si narra che fu occupata dai tedeschi e sconsacrata.

Successivamente al conflitto fu adibita a sala cinematografica e rimase chiusa al culto per vent’anni. Nel 1965 fu ristrutturata e riconsacrata dal parroco di allora: don Vincenzo D’Emidio.

Non è facile ricostruire la storia di questa chiesa che risale al XIII secolo. Le note storico-documentarie degli ultimi tre secoli della vita amministrativa di Mentana sono davvero molto sommarie, oltre all’archivio parrocchiale di Mentana, in gran parte andato distrutto per incuria.

Il reperto storico principale, interno alla chiesa, è un affresco di San Sebastiano con la Madonna, emerso durante il restauro degli anni Sessanta.

Non è chiaro il motivo per cui la chiesa sia addossata al Castello. Dalle documentazioni in possesso degli storici, si evince che l’ipotesi più accreditata sia quella di una chiesa parrocchiale originariamente collocata sotto Palazzo Borghese. Fino a quando la famiglia Peretti decise di demolirla e appunto addossarla al Castello. Sempre durante le operazioni di restauro sono emerse sotto la piazza, le fondamenta di alcune antiche case medievali che confermerebbero questa teoria.

Singolare anche il fatto che anche la chiesa che fa angolo con via Amendola sia intitolata a San Nicola di Bari. Il fatto crea qualche confusione, tant’è che dentro quest’ultima parrocchia è stata apposta la lapide “San Nicola da Bari – nuova”.