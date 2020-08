I lavori

Per consentire a Open Fiber spa di eseguire i lavori di scavo per la realizzazione delle infrastrutture interrate per le telecomunicazioni in fibra ottica, da oggi (e sino al termine dei lavori con esclusione delle domeniche e dei festivi) in via Tiburto vige il divieto di sosta in entrambi i lati con senso unico alternato.

I divieti saranno attivati in modo progressivo per step; l’area interessata dai lavori verrà delimitata con l’apposita segnaletica.