Da lunedì 3 agosto è in vigore il nuovo orario feriale sulla ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo. ( qui è possibile scaricare l’orario)

Sulla tratta urbana, sostanzialmente invariato il numero di corse: 155.

Da Montebello il primo treno partirà alle 5.35 anziché alle 5.55 come previsto nel precedente orario. La sera, l’ultimo treno da Flaminio per Montebello sarà alle 23 anziché alle 22.40.

Sulla tratta extraurbana le corse ferroviarie passano da 24 a 34 mentre le corse bus passano da 8 a 12.