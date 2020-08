Al via l’estate CastelNovese

Cinque serate dedicate ad Alberto Sordi e due film per ragazzi sono le proiezioni gratuite che saranno proposte nelle serate di agosto, alle ore 21, in diverse piazze di Castelnuovo di Porto, sia presso il centro storico (Piazza Vittorio Veneto, Parco don Mario Zuccante, Piazza Gavioli, Monte delle Rose), sia a Ponte Storto (Piazza Santa Lucia).

Oltre al tributo all’Albertone Nazionale, doveroso nell’anno del centenario della sua nascita, l’Amministrazione Comunale ha voluto inserire anche due titoli per i più piccoli (I Fantastici viaggi di Guliver e Alice in Wonderland), suggeriti da due giovani concittadini castelnuovesi, Gavino Santu e Damiano Petrone, nell’ambito di un progetto di cineforum dedicato a famiglie e ragazzi che sarà riproposto per intero nella prossima programmazione degli eventi culturali del Comune, appena sarà terminata l’emergenza sanitaria.

Altre iniziative gratuite in programma riguarderanno la scoperta del nostro territorio con due escursioni al Parco di Veio, previste una il 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, per osservare le stelle cadenti, ed una, il 29 agosto, di pomeriggio dedicata al sottobosco e ai corsi d’acqua della riserva.

Neanche in un anno difficile come questo – spiega Fulvia Polinari, delegata comunale agli eventi culturali – abbiamo voluto rinunciare alla nostra Estate Catelnuovese. La formula è chiaramente ridotta, ma la sostanza rimane la stessa: passare una serata fuori casa, ritrovarsi nelle piazze del paese, incontrarci, trascorrere qualche ora spensierata, fare una bella passeggiata tra la natura.Spesso le cose semplici sono quelle più ricche di significato e per questo abbiamo proposto itinerari vicini ma bellissimi se riscoperti insieme ad una guida esperta che ci fa apprezzare i tesori del nostro paesaggio. Con l’augurio quindi di trascorrere un tempo sereno e in compagnia, sempre nel pieno rispetto delle regole anti contagio, auguro a tutti una buona estate e un buon divertimento.

Tutti i dettagli sono riportati in locandina.