L’idea gli è balenata passando davanti all’albero e trovando tutti i giorni bottiglie scolate e rifiuti vari lasciati sopra. Così ha preso un ciocco di legno, lo ha intarsiato per realizzarne l’effige di Padre Pio e lo ha installato su uno dei pini tagliati lungo la via Maremmana Inferiore, a Villanova, proprio davanti alla storica “Farmacia Rossetti” con una preghiera: “Proteggi Villanova”.

L’autore è Giacomo Podda, 57 anni sardo originario di Villamar in provincia di Cagliari, da 35 anni trapiantato a Villanova con la moglie e due figli, un maschio neurofisioterapista e una femmina studentessa al quarto anno al Liceo “Isabella d’Este” di Tivoli. Giacomo è un ex vigilante notturno disoccupato dal 30 settembre dell’anno scorso, per cui ha avuto tutto il tempo per dedicarsi alla sua passione trentennale ereditata dal fratello di intarsiatore autodidatta.

“L’ho realizzato con un trave di abete – spiega Podda – ho impiegato due settimane e l’ho installato il 25 luglio, il giorno del mio compleanno, sperando che non venga vandalizzato”.

“Perché proprio Padre Pio? – prosegue l’intarsiatore – Perché è un Santo benvoluto, anche se personalmente non l’ho mai invocato essendo rappresentato nella storia come una persona che si arrabbiava facilmente. Spero che la mia opera protegga davvero Villanova”.