Italia Viva, nominati i coordinatori per la provincia di Roma

Nominati i coordinatori di Italia Viva per il territorio della provincia di Roma. A coordinare l’area di Guidonia Montecelio, Tivoli e Valle dell’Aniene ci sono due ex Pd, la guidoniana Cristina Rossi ed il sanpolese Mirko Fina.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano i coordinatori provinciali Luca Andreassi e Ileana Piazzoni – di poter avere con noi una squadra che si compone di un perfetto mix di esperienza e nuove energie: la regola del nostro Statuto nazionale che prevede la designazione per ogni carica di un uomo e una donna, ci consente di investire su nuove figure senza dover mettere in secondo piano chi è portatore di fondamentale esperienza”.

“Abbiamo – proseguono – tantissime persone di valore: ai coordinatori di zona che vengono nominati oggi abbiamo chiesto di assumersi la responsabilità di un grande lavoro necessario per far crescere Italia Viva nei 120 Comuni della nostra provincia, abituandoci a lavorare con una visione di territorio omogeneo, superando ogni campanilismo. A settembre allargheremo la squadra con coloro a cui chiederemo di assumere incarichi tematici, scegliendoli tra i tanti che in questi mesi si sono molto adoperati per essere punto di riferimento dei cittadini, per informarli e per fare da tramite con i nostri rappresentanti istituzionali, in Consiglio Regionale, nel Parlamento e al Governo”.

L’elenco completo dei coordinatori:

Litoranea nord: Carlotta Betton e Clemente Longarini;

Lago di Bracciano: Benedetta Onori e Gianpiero Nardelli;

Valle del Tevere: Raffaella Rojatti e Luigi Dell’Orso;

Guidonia, Tivoli e Valle dell’Aniene: Cristina Rossi e Mirko Fina;

Monti Prenestini: Elvira Casale e Stefano Sabbatucci;

Valle del Sacco: Livia Latini e Luigi Fiacchi;

Castelli Tuscolana: Mirella Pinori e Damiano Pucci;

Ciampino-Marino: Anna Maria Perinelli e Massimo De Nicola;

Castelli Appia: Maria Paola De Marchis e Manlio Toti;

Litoranea sud: Donatella Purger e Gianni De Micheli.