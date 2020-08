Continua la distribuzione delle card soldo alle famiglie in difficolta’: in arrivo oltre 300mila euro

Buone notizie per le famiglie in difficoltà economica sul territorio di Guidonia Montecelio

Continua, infatti, la distribuzione delle card soldo per un importo totale di 317.140 euro, frutto dei finanziamenti nazionali e regionali, che andranno a 1.438 famiglie.

“Anche se non siamo più in una fase di chiusura totale come durante il lockdown – spiega Matteo Castorino, Presidente della Commissione Sociale- l’emergenza economica non è certamente superata. Avendo, quindi, a disposizione questo ulteriore fondo, abbiamo ritenuto importante procedere ad una nuova distribuzione che sarà in sostanza una ricarica a chi ha già usufruito del beneficio economico”.

“Come nella prima fase dell’emergenza – conclude il Sindaco Michel Barbet– la nostra Amministrazione non abbandonerà nessun cittadino in difficoltà economica, mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini”.