Coronavirus: gli sportelli del Sociale riaprono al pubblico

Dopo cinque mesi di chiusura al pubblico degli uffici del settore Servizi sociali a causa dell’emergenza Covid-19, tornano attivi lo sportello del segretariato sociale, quello del reddito di cittadinanza e lo sportello per l’orientamento.

Lo sportello di segretariato sociale riapre già a partire da oggi giovedì 6 agosto nella sua sede in via del Governo rimanendo ancora chiuse, al momento, le delegazioni di Villa Adriana e Tivoli Terme, secondo i seguenti orari:

Martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; per gli altri giorni settimanali (esclusi sabato e domenica) rimane attivo il servizio del “numero amico” rivolto a coloro che hanno bisogno di aiuti (335.088907).

Riapre nella sede di via Ignazio Missoni anche lo sportello dedicato al reddito di cittadinanza nei seguenti orari:

– lunedì dalle 9 alle 15;

– martedì dalle 13 alle 18;

– venerdì dalle 9 alle 13.

Sempre nella sede di via Ignazio Missoni riapre anche lo sportello dedicato all’orientamento al lavoro nei seguenti orari:

– martedì dalle 10 alle 14 e dalle 12 alle 16.

“Dopo il lungo lockdown e l’avvio di una serie d’iniziative per far fronte alle numerose esigenze e richieste di aiuti, aumentate rispetto al passato a causa delle conseguenze che l’emergenza sanitaria ha avuto sulla parte più fragile della popolazione – pur non essendo ancora terminata la fase di emergenza Covid-19 – gli uffici dei servizi sociali riprendono le modalità consuete di ricevimento del pubblico, ripristinando gli orari di apertura con la cittadinanza. La riattivazione del Servizio sociale in presenza, sempre nel rispetto delle norme anti Codiv-19, è un passo importante verso il ritorno alla normalità”, commenta l’assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli, “chiunque voglia chiedere aiuti può tornare a rivolgersi direttamente al servizio del segretariato sociale”. ​