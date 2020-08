Situazione abbonamenti – Regione Lazio, da il via alle procedure per il riconoscimento dei rimborsi

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

L’approvazione da parte della Regione Lazio delle norme propedeutiche dà il via alle procedure per il riconoscimento dei rimborsi: per facilitare le pratiche dal 10 agosto sarà online un sito specifico

dove si potranno trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili per accedere ai rimborsi, che potranno consistere o nel prolungamento dell’abbonamento, per il periodo riconosciuto dalle norme, o nel rilascio di un voucher.

SCADENZA:

La richiesta per il rimborso potrà essere effettuata esclusivamente dopo la registrazione nell’area personale MyAtac e presentata entro il 30 settembre 2020.

TIPOLOGIE ABBONAMENTI:

Si può chiedere il rimborso per tutti gli abbonamenti mensili e annuali Metrebus Roma e Lazio a zone su supporto elettronico, gli abbonamenti mensili Lazio e zone su supporto cartaceo, gli abbonamenti Giovani e Studenti Metrebus Lazio; gli abbonamenti mensili Metrebus Roma dematerializzati acquistati attraverso le app aderenti.