Soggiorni termali per anziani: è possibile fare domanda

Come fare

È possibile fare domanda per partecipare ai soggiorni termali estivi per anziani alle terme “Acque Albule”. L’iniziativa rientra tra le attività che annualmente il Comune di Tivoli mette in campo a favore della popolazione anziana residente nel territorio comunale per contribuire al benessere e alla socializzazione di questa parte della comunità, un’esigenza quest’anno ancor più sentita dopo i lunghi mesi di chiusura delle attività sociali a causa dell’emergenza Covid-19.

La partecipazione ai soggiorni termali è riservata ai cittadini che abbiano compiuto 65 anni, per un massimo di 90 adesioni (numero stabilito tenendo conto del budget stanziato dal bilancio comunale). Qualora le domande pervenute superino tale disponibilità, si procederà a stilare una graduatoria secondo il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo.

Il soggiorno termale dura una settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17), ed è organizzato in due turni: il primo dal 24 al 28 agosto; il secondo dal 31 agosto al 4 settembre, per un massimo di 45 partecipanti a turno.

Ricco il programma del soggiorno, che prevede attività ludiche e sportive (ginnastica e psicomotricità: ad esempio posturale dolce), mobilità acquatica, breve corso natatorio, ginnastica in acqua e animazione musicale (canto e ballo). Infine: giochi di carte, dama, scacchi, bocce e altro.

“Nonostante quest’anno il Comune non abbia ottenuto i finanziamenti regionali su cui ha potuto contare negli anni scorsi e che hanno visto una battuta d’arresto a causa del lockdown, dopo il grande successo riscontrato negli anni passati si è ritenuto necessario continuare a garantire attività per le fasce più anziane della popolazione tiburtina stanziando fondi comunali”, commenta l’assessora alle Politiche sociali Maria Luisa Cappelli. “Abbiamo deciso di mettere al primo posto la tutela della salute e dell’equilibrio psicofisico delle persone, l’esigenza di aggregazione e di socializzazione per quella fascia di tiburtini che più ha subito gli effetti della pandemia. La nostra scelta si è orientata sui soggiorni alle terme in accordo con gli anziani, scelta che nel contempo ci permette anche di valorizzare una risorsa locale come le terme ‘Acque Albule’”.

I cittadini interessati potranno presentare la domanda di partecipazione compilando il modulo a disposizione all’ufficio comunale della relazioni con il pubblico, oppure scaricabile dal sito .

La delibera con i dettagli delle modalità per presentare la domanda di partecipazione è disponibile nelle sezioni online ‘Albo pretorio’ e ‘Amministrazione trasparente’ del sito istituzionale del Comune di Tivoli.

Il modulo dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il 14 agosto.