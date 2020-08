Lieve investimento stamattina su via Nomentana a Tor Lupara. Una donna straniera è stata colpita da una macchina all’altezza del civico 447. La donna sulla quarantina è stata trasportata all’ospedale Sant’Andrea e le sue condizioni di salute sono buone.

L’altro ieri un incidente grave si era verificato in via Primo Maggio (leggi qui), la vittima sui 60 anni è in coma.