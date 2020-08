Chiesto un incontro urgente al ministro dell’ambiente Sergio Costa: netta opposizione all’avvio del tmb e risoluzione delle annose problematiche ambientali di Guidonia Montecelio

Gli sviluppi

“Poco fa ho richiesto un incontro al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa- sostiene il Sindaco Michel Barbet- al quale intendo rappresentare le preoccupazioni e la contrarietà della nostra Amministrazione Comunale a qualsiasi ipotesi di apertura del TMB di Guidonia Montecelio. È necessario ribadire che Guidonia Montecelio non è nelle condizioni di sostenere un impianto per il trattamento dei rifiuti, in particolar modo in una zona dall’alto pregio naturalistico che lo Stato e le amministrazioni hanno il dovere di valorizzazione”.

Una presa di posizione chiara per chiedere l’abolizione del Decreto Clini.

“Ho intenzione di chiedere al Ministro una presa di posizione chiara sull’abolizione del Decreto Clini- continua Barbet- un provvedimento dannoso per tutto il territorio nazionale che permette di bruciare il CSS (Combustibile Solido Secondario) lavorato dai TMB per produrre cemento e materiali simili”.

L’intento è di avviare un percorso volto anche a diminuire l’abbandono dei rifiuti.

“Con il supporto del Ministro- conclude il Primo Cittadino- voglio, infine, avviare un percorso condiviso per risolvere il diffuso fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti nel nostro territorio che rappresenta un danno per la cittadinanza tutta e per l’ambiente. Sono sicuro che il Ministro Sergio Costa sarà sensibile e attento ai problemi della nostra Città, come dimostrato finora nella gestione quotidiana del proprio incarico, e che si metterà a disposizione per contribuire al risanamento ambientale di Guidonia Montecelio. Chiedo ai cittadini, tutti, di supportare l’Amministrazione Comunale in questo percorso difficile, ma necessario”.