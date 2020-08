GUIDONIA – Pesi Piuma, Mario Alfano punta al titolo italiano

A sostenerlo da Guidonia ci saranno amici e compagni di palestra riuniti tutti insieme. Serata di grande boxe stasera venerdì 7 agosto al Teatro degli Industri di Grosseto dove il 29enne pugile Mario Alfano del “Team Federici” e “Accademia Pugilistica Roma Est” sfida il napoletano Nicola Cipolletta in un match di dieci riprese valevole per il titolo italiano dei Pesi Piuma.

Si tratta di un evento a porte chiuse come previsto dalle regole anti Covid organizzato dalla “Rosanna Conti Production ssd” in collaborazione con la “Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini” presieduta da Fabrizio Corsini. Diretta tv a partire dalle ore 22 su Rai Sport. Gli amici di Mario Alfano dell’Accademia Pugilistica Roma Est seguiranno l’evento davanti al maxi schermo allestito presso il Ristorante “Il Professore” di via delle Molette 43 a Guidonia. Info: 389 9307454