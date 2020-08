Settore estrattivo e polizze fidejussorie: l’amministrazione Comunale a lavoro per la tutela del territorio e dell’occupazione

Il comunicato

“È stato avviato – spiega l’assessore Elisa Strani con delega alle attività estrattive – già da diversi mesi un tavolo di lavoro con le aziende del settore estrattivo e le compagnie assicurative al fine di risolvere anche la questione delle polizze fidejussorie. Su questo caso la magistratura farà il suo corso e stabilirà le responsabilità e come Ente rispetteremo ciò che verrà deciso”.

“Nello spirito di collaborazione ed ascolto che ha sempre contraddistinto la nostra attività amministrativa- continua Strani- abbiamo convocato nei mesi scorsi un tavolo di lavoro con le aziende del settore estrattivo e, per la prima volta, anche con le compagnie assicurative, al fine di trovare una soluzione che, laddove possibile, consenta il proseguimento dell’attività lavorativa, il rispetto dell’ambiente e la possibilità per il Comune di ricevere quanto dovuto. Una soluzione nello spirito di collaborazione e dialogo avviato ormai da tempo con uno dei settori più importanti dell’asset economico di Guidonia Montecelio. Diverse aziende si sono attivate positivamente e saranno ricevute dagli uffici nei prossimi giorni, pertanto colgo l’occasione per sollecitare tutte le aziende che non lo abbiano ancora fatto a riscontrare le richieste dell’amministrazione”.

“Abbiamo avviato da diverso tempo un’interlocuzione positiva con le aziende del settore estrattivo- spiega il Sindaco Michel Barbet- sono convinto che in questa occasione riusciremo a trovare una soluzione condivisa e che vada incontro alle esigenze di tutti”.