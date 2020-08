Tragedia di Marcinelle: il Comune di Tivoli celebra domani la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”

L’amministrazione comunale di Tivoli ricorda domani sabato 8 agosto la 39esima “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita nel dicembre del 2001 per valorizzare il contributo sociale, culturale ed economico dei lavoratori italiani all’estero.

Una giornata che nasce dal ricordo di una tragedia: l’esplosione l’8 agosto del 1956 della miniera di carbone del “Bois du Cazier” a Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio, che procurò la morte di 262 minatori, 136 dei quali provenienti dalle regioni italiane, in gran parte da Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. Il Comune di Tivoli si stringe intorno ai famigliari delle vittime e ricorda tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all’estero.

Un pensiero di profonda riconoscenza per il sacrificio che tanti nostri connazionali fecero allora, lasciando i loro paesi e le città per cercare di sostentare le loro famiglie. Anche oggi si continua a emigrare, a spostarsi dentro e fuori i confini italiani alla ricerca di lavoro, allontanandosi forse non più dalla povertà estrema, ma alla ricerca di stabilità economica e del giusto riconoscimento delle proprie competenze e capacità. Anche a questi emigranti di oggi – la maggior parte sono giovani – va il pensiero dell’amministrazione comunale di Tivoli, con l’auspicio che il mondo delle istituzioni e del lavoro sappiano garantire sempre un futuro in sicurezza e dignitoso ai loro figli.