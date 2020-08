Castel Madama – identificato l’autore degli atti vandalici alla pineta

Sarebbe stato individuato, grazie alle telecamere, l’autore degli atti vandalici commessi ai danni della Pineta di Castel Madama. Circostanza confermata dal sindaco Domenico Pascucci, che ha voluto ringraziare la Polizia municipale per il lavoro svolto e i Carabinieri di Castel Madama per le indagini che hanno portato all’identificazione dell’autore. La Pineta, infatti, teatro degli atti vandalici a luglio era stata inaugurata da pochi giorni dopo i lavori di sistemazione e messa in sicurezza, quando sono stati divelti i cestini porta-rifiuti e lasciato un tappeto di bottiglie, lattine e sporcizia. Il responsabile dei danneggiamenti dovrà ora rispondere del reato commesso davanti alle autorità giudiziarie.