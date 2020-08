Fonte Nuova – Progetto “Mozzicone nel bidone”

Ricordando che dal Febbraio 2016 La lotta contro l’abbandono ai mozziconi è legge nazionale.

Il Comune di Fontenuova, ha partecipato al “Bando per la concessione di contributi finanziari a favore dei Comuni metropolitani per la realizzazione di progetti volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo”, ed ottenuto tale finanziamento provinciale, grazie, dapprima, al lavoro svolto in consiglio provinciale, dalla nostra Consigliera Comunale nonché Metropolitana, Micol Grasselli.

Proprio in questi giorni si darà avvio al progetto vincitore della manifestazione d’interesse nominato “IL MOZZICONE NEL BIDONE”.

Il Progetto che tra le tante attività proposte, come l’installazione di contenitori getta cicche su tutto il territorio e la distribuzione di ecoastucci (raccoglitori portatili di cicche), si incentra prevalentemente sulla “Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione/informazione mirata a disincentivare l’abbandono di mozziconi di sigaretta e la fornitura di attrezzature per migliorare il decoro della città”.

Il progetto prevede vari concorsi tra i quali Il concorso “IL MOZZICONE LO RIFIUTO”, rivolto ai commercianti del territorio, con particolare attenzione verso quelli con maggior concentrazione di potenziali fumatori (tabaccherie, bar, ristoranti, sale gioco etc.).

A tali attività verrà richiesto di promuovere la campagna di informazione e sensibilizzazione prevista dal progetto, tramite la consegna di opuscoli informativi sugli effetti nocivi dei mozziconi nell’ambiente, sui divieti e le sanzioni per il loro abbandono a terra e sulle procedure di raccolta differenziata. Il negoziante inviterà i cittadini a sostenere il progetto raccogliendo i loro dati (nome e cognome) che verranno resi pubblici su una pagina del sito web del comune di Fonte Nuova rappresentandoli come sostenitori del progetto. Ai primi 10 negozianti che otterranno il maggior numero di adesioni a sostegno del progetto sarà regalato un contenitore fisso tipo “BOX SMOKE” o similare per la raccolta di mozziconi di sigaretta da installare all’esterno della propria attività commerciale

Il Concorso nelle scuole “IL MOZZICONE DEL SONDAGGIO”, rivolto agli studenti delle scuole del nostro territorio, il quale sarà a sua volta diviso in due parti.

Nella prima verrà chiesto ai ragazzi di pubblicare sul loro profilo Facebook una locandina informativa che evidenzierà gli effetti nocivi dei mozziconi nell’ambiente, i divieti e le sanzioni per il loro abbandono a terra e le procedure di raccolta differenziata.

Nella seconda verrà fornito un particolare contenitore per la raccolta di mozziconi, per invogliare i fumatori a gettarli all’interno e non per strada. Su questo specifico cestino ci sarà la possibilità di inserire domande a tema del tipo “Che squadra tifi?, “Chi è il tuo giocatore preferito?” e basterà buttare un mozzicone di sigaretta in una delle due parti del cestino, quindi, per esprimere la propria preferenza e dare una mano all’ambiente. Lo studente dovrà proporre la propria domanda a tema che applicherebbe al cestino di raccolta mozziconi. La commissione valutatrice premierà chi riceverà più like nel proprio post Facebook e l’originalità della domanda a tema proposta. Il vincitore verrà premiato con una targa e vedrà inserto il proprio messaggio sul raccoglitore mozziconi installato in un luogo con alta concentrazione di popolazione, come piazze o parchi o altro.

Il progetto prevede una durata pari a 14 mesi di cui 12 per la realizzazione ed esecuzione delle attività previste.

Ass.re all’ambiente Traini Martina “Un progetto importante questo in quanto l’abbandono dei mozziconi di sigaretta non è soltanto un problema di degrado, esso ha molte più sfaccettature e deve essere considerato come una vera fonte di inquinamento.

I mozziconi di sigaretta, gettati via con disinteresse, dagli 1,5 miliardi di fumatori nel mondo, sono tanto inquinanti e pericolosi per l’ambiente e per la salute quanto lo sono i rifiuti industriali. Purtroppo, a giudicare soltanto dalla quantità che vediamo dispersa nelle nostre strade, sembrano essere molto rari quei fumatori che si preoccupano di gettare la cicca della sigaretta negli appositi contenitori. Di fatto, la gran parte dei mozziconi di sigaretta viene abbandonata in strada.

L’obiettivo di questo progetto è quello di ridurre, in maniera significativa, la quantità di mozziconi di sigaretta abbandonati nelle strade del nostro territorio e, di conseguenza, ridurre il degrado ma, soprattutto, l’inquinamento, con maggior tutela dell’ambiente, nonché risparmio economico, non dimentichiamo che rimuoverli dalle strade delle città ha costi davvero esorbitanti.