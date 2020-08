GUIDONIA – Scuola elementare, a riverniciare il portone ci pensano docenti e genitori

Dopo anni di non cura, dovuta anche ai cambi delle dirigenze della scuola elementare di Montecelio (ora fusa scolasticamente con la scuola di Sant’Angelo Romano, insieme formano l’ ”Istituto Comprensivo Montecelio”), il portone d’ingresso dello storico plesso elementare di Via Nuova, un palazzo primo Novecento, è stato curato, stuccato e riverniciato, impedendo un ulteriore e definitivo degrado.

“Ciò è stato possibile – spiega il preside Eusebio Ciccotti – grazie all’intervento economico delle insegnanti e dei genitori delle bambine e dei bambini della primaria”. Il preside ringrazia anche il falegname che ha “curato artisticamente il lavoro, il signor Leo Valentino” e i componenti del Consiglio di Istituto che si sono prodigati in questa piccola grande fatica. A settembre, ad accogliere i bambini, ci sarà un bel portone verde.

“Ciò – continua Ciccotti – è “un chiaro segno di un nuovo rinascimento della comunità scolastica di Montecelio, che è nel cuore di tanti abitanti della regione Lazio e dei monticellesi che vivono in Europa, in America e in Australia, borgo che ha conquistato da anni, tra l’altro, uno splendido ruolo scenografico nell’immaginario del cinema italiano”.