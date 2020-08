Le ricette – Pomodori con il Riso

POMODORI CON IL RISO

INGREDIENTI (4 persone)

POMODORI

– 4 pomodori rossi grandi

– 300 g di riso (parboiled o integrale)

– Mezzo spicchio di aglio

– 2 cucchiai di olio d’oliva

– Sale q.b

– Salsa di pomodoro (se serve)

– 4 foglie di basilico

PER LE PATATE

– 4 patate medie

– 2 cucchiai di olio d’oliva

– Sale q.b

FASE 1 I POMODORI

lavate ed asciugate i pomodori. Incideteli nella parte alta ricavando un “cappellino” e mettendolo da parte. Scavate ora l’interno dei pomodori aiutandovi con un coltellino affilato ed un cucchiaio, e ponete la polpa ricavata in una pentola con un cucchiaio di olio d’oliva, un pizzico di sale e mezzo spicchio di aglio. Fate cuocere per 5-10 minuti a fuoco medio, fino a quando la polpa non perda l’eccesso di acqua e, se necessario, aggiungete uno o due cucchiai di salsa di pomodoro per renderla più corposa e saporita. A fuoco spento unite le foglie di basilico.

FASE 2 LE PATATE

Preparate ora le patate, che cuoceranno in forno qualche minuto in più dei pomodori. Pelatele, tagliatele delle dimensioni che preferite, ponetele in una teglia capiente, aggiungete i due cucchiai di olio d’oliva ed il sale ed infornate a 220 gradi a forno statico. Nel frattempo cuocete il riso per massimo 5 minuti in acqua bollente salata (2 minuti in più se usate del riso integrale), scolatelo e ponetelo nella pentola contenente la salsa mescolandoli per bene sempre a fuoco spento.

FASE 3 FARCIRE E INFORNARE

Farcite ora i pomodori mettendo un pizzico di sale in ciascuno, distribuendo il cucchiaio di olio d’oliva tra tutti e quattro ed inserendovi il riso che precedentemente avevate amalgamato con la polpa, riempiendoli per intero, e chiudeteli con il loro “cappellini”.

Estraete ora la teglia già in forno con le patate, ed approfittate per smuoverle un po’ con un cucchiaio di legno, e se vi fosse avanzato del riso unitelo alle patate sempre mescolando per bene. Ponete ora i 4 pomodori tra le patate, e infornate abbassando la temperatura a 190-200 gradi (statico).

FASE 4 GUSTARE!

A questo punto dovete solo attendere che i pomodori si abbrustoliscano un po’, vi aiuterà controllare i “cappellini”, quando saranno ben colorati, dall’aspetto croccante potrete sfornare i vostri pomodori col riso. Buon appettito!