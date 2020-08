Nerola – Celebrazioni dell’Assunzione di Maria e la messa in onore di San Rocco

Il comunicato

A causa dell emergenza covid quest anno non si terranno le consuete feste di agosto che allietavano le nostre estati. La normativa attuale è ancora molto severa, addirittura con un’ordinanza del Vescovo, che noi rispettiamo, le statuette dei Santi non possono uscire dalle case.

Quindi quello che faremo, evitando assembramenti e con le giuste attenzioni sono le sante messe a celebrazioni dell’Assunzione di Maria e la messa in onore di San Rocco. Per questo anno possiamo fare solo l’essenziale, speriamo nel prossimo anno per tornare a festeggiare tutti insieme!