Nella “notte delle stelle” come tradizione i tiburtini festeggiano San Lorenzo, patrono della città. L’appuntamento per i fedeli è in programma alle ore 18, quando S. E. Mons. Mauro Parmeggiani vescovo di Tivoli e di Palestrina presidierà la Santa Messa Pontificale con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale e dei parroci della città. L’attesa celebrazione sarà differente rispetto agli anni precedenti, ma è certo che i fedeli tiburtini non mancheranno al consueto incontro.