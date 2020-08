Controlli a raffica dei Carabinieri. bilancio: 1 arresto e 2 denunce

I controlli

Continua con grande impegno l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, nell’ambito dei servizi per il monitoraggio della cosiddetta movida, sono stati rafforzati anche i controlli anti Covid e, con la collaborazione dei militari dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, il controllo di numerosi esercizi pubblici e molteplici stabilimenti balneari: rilevata qualche inottemperanza alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica e in materia alimentare. Nel corso delle operazioni, 1 persona è finita in manette e 2 sono state denunciate