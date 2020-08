La procura di Tivoli diffonde il comunicato sulla violenza di genere

I dati

La relazione offre numerosi dati per conoscere il fenomeno della violenza di genere e gli effetti della legge Codice rosso:

a) l’aumento del 100% delle denunce negli ultimi 4 anni;

b) l’incremento costante nell’anno di applicazione del Codice rosso (9% rispetto all’anno precedente,

nonostante il lokdown);

c) la conferma che la violenza di genere è per la grandissima parte maschile ai danni di donne (circa 80%

di autori del reato uomini);

d) i dati quantitativi, differenziati per indagato (uomo o donna) e vittima (uomo o donna)

– i maltrattamenti (art. 572 c.p.) sono commessi per la gran parte da uomini (78 %) ai danni delle

donne. Quando autori del reato sono donne (22%), le parti offese sono per la metà donne e per

la metà uomini e in gran parte derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o

alcoldipendenza);

– la violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.) è commessa per la quasi totalità da uomini (96%) ai

danni principalmente di donne (80%), ma anche di uomini (20%). Nei rarissimi casi in cui autori

del reato sono donne (4%), le parti offese sono per la quasi totalità donne

– gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) sono commessi in gran parte da uomini (74%) ai danni

principalmente di donne (67%), ma anche di uomini (33%). Nei limitati casi in cui autori del reato

sono donne (26%), le parti offese sono per la metà uomini per l’altra metà donne;

– le lesioni codice rosso (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione) sono commesse in gran parte

da uomini (77%) ai danni principalmente di donne (73%), ma anche di uomini (27%). Nei limitati

casi in cui autori del reato sono donne (23%), le parti offese sono per la metà uomini per l’altra

metà donne;

– la diffusione illecita di immagini con contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p),

riguarda nella totalità di casi autori del reato uomini e persone offese donne;

e) i dati qualitativi per cui

– tra la vittima e l’autore del reato intercorre nel 90% dei casi una relazione intima. Al primo posto

troviamo i partner con una presenza di reati molto elevata pari al 45%, seguiti dai familiari col

15%;

– il 72% dei reati è commesso tra le mura domestiche;

– nel 25% dei reati è coinvolto un minorenne.

f) l’ampia tutela della vittima:

– nel 15% delle denunce, circa, viene adottata una misura cautelare o precautelari;

o l’ampio utilizzo dell’arresto e dell’allontanamento dalla casa familiare dell’autore del reato

(20% del totale complessivo);

o l’ampio utilizzo delle misure cautelari personali (55% del totale complessivo);

– l’ampio utilizzo a tutela delle vittime delle misure di prevenzione.

