Sanità Privata, la protesta per il contratto non va in vacanza: 24 agosto manifestazione davanti alla Prefettura di Roma

La protesta dei lavoratori della sanità privata per il rinnovo del contratto non conosce sosta. La “ignobile fuga dalle responsabilità delle associazioni datoriali, Aris e Aiop in primis”, ha infiammato gli animi dei 25mila operatori del Lazio che il 24 agosto manifesteranno – nelle forme imposte dalle misure anti-Covid – davanti alla Prefettura di Roma: “Il diritto al contratto non va in vacanza, come non sono mai andati in vacanza il lavoro, la professionalità e il sacrificio di questi lavoratori che nonostante 14 anni di attesa, 3 di trattativa e un accordo che i datori di lavoro vogliono scippare loro sotto il naso, continuano a dare il massimo nelle aziende, nelle case di cura e negli ambulatori della sanità accreditata. Ora siamo oltre ogni limite, la mobilitazione sarà senza tregua, dai posti di lavoro alle piazze. E la Regione deve intervenire”, attaccano Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini – segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio.

“La mancata ratifica definitiva della preintesa del 10 giugno è un atto inqualificabile e senza precedenti che rende ancora più insopportabile la distanza tra imprenditori-prenditori senza vergogna, che ingrassano con i denari pubblici e fanno cassa sulle spalle delle persone, e lavoratori senza contratto, che solo sulle loro forze tengono in piedi il 40% delle prestazioni del servizio sanitario regionale”, sottolineano i segretari regionali di categoria. “E’ ora di fare giustizia: chi è pagato per fare servizio pubblico deve essere in regola con le leggi e con i rinnovi di contratto. E chi è ogni giorno in prima linea per difendere la salute deve veder rispettato il diritto a un giusto salario e alle giuste tutele. La preintesa sul Ccnl siglata con i datori di lavoro, Ministero e Regioni parla chiaro: sanità pubblica e privata, stesso lavoro, stesso salario e stessi diritti. E’ un accordo che abbiamo sottoscritto e su cui ora pretendiamo la firma definitiva di Aris e Aiop”.

“Per questo abbiamo chiesto alla Regione Lazio di intervenire sul regime degli accreditamenti”, proseguono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. “E ci aspettiamo che siano subito formalizzati i provvedimenti contro le strutture che non aggiornano i contratti, che non pagano i premi di produttività, che non adeguano gli organici, che ricorrono indebitamente alla cassa integrazione o che continuano a fare profitti con i soldi dei contribuenti. Basta ricatti, la Regione li metta fuori dal Ssr”.