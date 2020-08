Palombara Sabina – Dichiarata la morte cerebrale del bambino colpito da un colpo di pistola dal nonno

È stata dichiarata la morte cerebrale del bambino di sette anni che stamattina è stato ferito da un colpo partito accidentalmente dalla pistola del nonno 76enne.

È accaduto al secondo piano di un appartamento di Via Val Sillaro, in zona Conca d’Oro a Roma, dove il padre, residente a Palombara Sabina, aveva portato il figlio a far visita al nonno.

Il colpo è partito dalla sua pistola Glock calibro 9, regolarmente detenuta, mentre l’anziano la stava mettendo via. Invece accidentalmente ha colpito il bambino alla nuca.

Quando è partito il colpo il padre del bambino si trovava in un’altra stanza dell’appartamento. Ha visto il figlio per terra e ha chiamato i soccorsi.

Trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, il bambino è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico, al termine del quale è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica, in prognosi riservata.

Sul luogo del drammatico evento sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Fidene nonché quelli della Scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso portando via vestiti ed armi (tutte detenute legalmente).

Sulle mani dei due uomini sono stati effettuati i test per la rilevazione delle tracce di polvere da sparo, nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La Procura – che propende per una tragica fatalità, escludendo il gesto volontario – aprirà come atto dovuto un fascicolo per il reato di omicidio colposo.