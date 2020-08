Ciclismo: lunedì 14 settembre l’arrivo in città della quarta tappa del 31esimo Giro rosa femminile internazionale ​

La quarta tappa della terza frazione del Giro rosa “Uci Women’s world tour 2020” arriverà a Tivoli lunedì 14 settembre. Il Comune di Tivoli patrocina e sostiene l’arrivo di una delle uniche due tappe regionali del Giro rosa–Giro ciclistico d’Italia femminile e internazionale, che porterà in città circa 140 atlete di diverse squadre e 480 persone tra operai, organizzatori, giornalisti, familiari delle atlete e, naturalmente, turisti. Le cicliste varcheranno il centro storico tiburtino dopo aver percorso una tappa tra le più impegnative che la storia del giro al femminile ricordi, perché per la prima volta supera il consueto chilometraggio sfiorando i 170,300 km tra Assisi e Tivoli. Arrivo in pieno centro storico, in via Pacifici, poco distante da piazza Garibaldi, dove molto probabilmente verrà allestito il villaggio turistico, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid-19.

PERCORSO: Dopo una trentina di chilometri senza particolari difficoltà altimetriche, disegnati tra le località perugine di Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno e Cortaccione, le ragazze dovranno affrontare una serie d’insidiosi saliscendi a Spoleto, Arrone, dove sarà collocato un G.P.M. di terza categoria (al km 70,800), Rieti e Poggio Moiano (Ri). Proprio a Rieti la competizione si ravviverà ulteriormente al traguardo volante al chilometro 97,800. Superate le località laziali di Nerola (km 134,800), Moricone (km 142,600), Palombara Sabina (km 146,200) e Marcellina (km 157,200), la carovana rosa affronterà una lunga discesa fino a Tivoli (località Villa Adriana, km 167,600), dove incomincerà la salita conclusiva verso il centro storico tiburtino. L’ultima asperità di giornata, circa tre chilometri, condurrà la carovana rosa sino al traguardo di Tivoli: un’ascesa particolarmente adatta ad atlete scattanti, dove ci si aspetta di vedere arrivare quelle che avranno superato un percorso selettivo e che dovranno dimostrare la loro tenacia su un ultimo tratto tecnico, ripido, suggestivo.

LE ATLETE. A competere per il podio tiburtino saranno tra le più forti cicliste d’italia e del mondo: esperte fuoriclasse come Marianne Vos (CCC – Liv), dominatrice della corsa rosa nel 2011, 2012 e 2014, Anna Van Der Breggen (Boels – Dolmans), campionessa olimpica in carica, Amanda Spratt (Mitchelton – Scott), terza nelle ultime due edizione del “Giro”, e le azzurre Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo), medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, Marta Bastianelli (Alè – BTC Ljubljana), campionessa europea 2018 ed ex iridata ed Elena Cecchini (Canyon SRAM Racing), tre volte tricolore su strada.

“L’arrivo a Tivoli della quarta tappa del Giro rosa femminile non è soltanto un evento sportivo in senso stretto, ma è un’occasione di festa per tutta la città e di rinascita dopo il lungo lockdown”, spiega il responsabile del comitato di tappa, Alessandro Malagesi. “Nella tappa Assisi-Tivoli le atlete dovranno esprimere tutta la loro tenacia e preparazione, sarà un’ottima prova per il proseguo della stagione. Ecco che l’arrivo tiburtino si presenta come preparatorio da un punto di vista atletico, con il dislivello finale che in alcuni tratti (ad esempio in via degli Orti) supera il 15% e la strada si fa stretta in direzione del podio. L’emergenza sanitaria impedirà di affollare le vie al loro passaggio, ma sarà possibile assistere e incitare le ragazze in via del Colle e a piazza Garibaldi, dove verrà allestito il villaggio gara. Esponiamo tutti un drappo, un disegno, un cartello rosa in segno di partecipazione. Stiamo lavorando con i commercianti anche per ‘vestire’ vetrine e negozi in chiave rosa. Sarà bello, poi, grazie alla collaborazione del Comune, vedere la Rocca Pia illuminata di rosa come segno d’incoraggiamento per tutte le atlete”.

“La città di Tivoli continua a puntare sul binomio turismo-sport”, commenta il consigliere del sindaco incaricato per le Attività sportive, Riccardo Pisani. “Già in passato la città e il suo territorio sono stati più volte toccati dal Giro d’Italia maschile; l’arrivo il 14 settembre anche della carovana rosa femminile è un evento significativo perché internazionale e darà molta visibilità mediatica e lustro a Tivoli, anche grazie alla diretta Rai e allo speciale che andrà in onda su Rai Sport. Uno dei punti centrali del Dup 2020-2022 è, d’altra parte, proprio lo sport inteso come volano turistico ed economico. Vorrei riuscire a portare in piazza, per quella giornata, tutte le associazioni sportive tiburtine, nel pieno rispetto – ovviamente – delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Molti grandi eventi ai quali stavamo lavorando sono stati annullati e rinviati al 2021 a causa della pandemia (per esempio i campionati italiani di atletica leggera): è una vera occasione riuscire invece ad accogliere il Giro femminile, la cui data inizialmente sarebbe dovuta essere il 29 giugno e spostata al 14 settembre proprio a causa della Covid-19. Ripartiamo dunque da questo evento e viviamolo tutti come una festa. Ringrazio le persone e le associazioni che si sono adoperate e stanno ancora lavorando per rendere possibile l’evento, in particolare Alessandro Malagesi”.