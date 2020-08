Coronavirus: avviati i lavori di adeguamento delle scuole tiburtine finanziati con fondi Pon

Sono partiti questa settimana i lavori di adeguamento delle scuole tiburtine finanziati con fondi Pon (Programma operativo nazionale) del ministero dell’Istruzione, che ha destinato a Tivoli 310mila euro per eseguire gli interventi necessari di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta d’interventi provvisori di edilizia leggera che prevedono la modifica di alcuni locali scolastici precedentemente utilizzati a scopi non didattici, secondo le richieste avanzate dai dirigenti scolastici al settore Lavori pubblici del Comune di Tivoli nel corso dei vari incontri durante l’estate.

Quasi tutti i plessi tiburtini sono interessati dai lavori.

“Gli interventi stanno procedendo speditamente sotto la direzione dei lavori affidata all’architetto Gian Marco Marchetti del settore Lavori Pubblici”, commenta l’assessora ai Lavori pubblici Laura Di Giuseppe, “con l’obiettivo di essere pronti per l’apertura delle scuole lunedì 14 settembre”.