SUBIACO – Raccolta differenziata, arrivano i controlli delle Guardie Ambientali

Controllo del territorio comunale e salvaguardia ambientale attraverso il controllo sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

E’ l’obiettivo della Convenzione di tre anni più uno stipulata sabato 8 agosto tra la città di Subiaco e il Nucleo Tutela Ambiente della “Onlus Fedra”, l’associazione di volontariato di Guidonia fondata nel 2010 dal compianto Paolo D’Alessandris, Mauro Fattore e Luigi Pieralisi, attualmente presieduta da Sergio Ragusa. Il Nucleo di Fedra è convenzionato con numerosi Comuni dell’hinterland Nord-Est nella gestioni di servizi integrativi in materia di controllo territoriale, salvaguardia ambientale, preservazione del decoro urbano, protezione dei beni pubblici e ambientali e di ausilio in materia di viabilità e traffico, in supporto al Comando di Polizia Locale. In particolare collabora, oltre che col Comune di Guidonia Montecelio e il Parco regionale dei Monti Lucretili, con Sant’Angelo Romano, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Subiaco e l’Unione dei Comuni della Valle Ustica, ossia Vicovaro, Mandela, Percile, Licenza e Roccagiovine.