Ferragosto di fuoco, dieci ore di interventi per spegnere incendi fra Guidonia e Tivoli

Dieci ore ininterrotte di interventi della Protezione Civile Valle Aniene Associati a Ferragosto a causa degli incendi. Il lavoro è iniziato alle 10 del mattino con una segnalazione da parte della Sala Operativa Regionale che richiedeva aiuto per un incendio in strada della Pomata, a Tivoli, dove stava già operando il Direttore dell’Operazione di Spegnimento dei Vigili del Fuoco di Tivoli. L’incendio era molto vasto e le fiamme alte, cinque ore e due elicotteri necessari per domare il fuoco. Successivamente un secondo incendio vicino l’Istituto Leonardo Pisano, con fiamme basse ma pericolose per la scuola. L’ultimo della giornata a Monte Catillo. Intervenuti anche i carabinieri per chiudere la strada che collega Marcellina a Tivoli, interrotta la linea ferroviaria Roma-Pescara e quella elettrica per permettere i lanci all’elicottero. L’incendio ha rovinato molti ulivi, alberi che quando prendono fuoco non si spengono facilmente ma continuano a bruciare per giorni e ha rischiato di raggiungere alcune abitazioni. Alle 20:15 le autorità sono riuscite a domare completamente le fiamme