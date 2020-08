SANTA LUCIA – Vandali a Ferragosto nella scuola primaria

Brutta sorpresa nella scuola primaria Luigi Pirandello di Santa Lucia.

Nel fine settimana di Ferragosto il plesso è stato letteralmente e totalmente vandalizzato.

Anche per il malfunzionamento dell’allarme e per la relativa facilità di accesso, sono stati svuotati quasi tutti gli estintori, rubati termoscanner, spaccato notebook, versati per terra vernici per tinteggiare aule, insozzato con escrementi, reso inutilizzabile bagno disabili, danneggiati materiali per aule provvi sorie, compromesso macchine distributrici bevande, tagliati fili elettrici, aperto armadi e svuotato il contenuto x terra, distrutto materuali per primo soccorso.

“La tristezza – commenta il dirigente scolastico Antonio Sansotta – deriva dalla consapevole sconfitta di un sistema educativo, in primis scuola e famiglia, che non hanno saputo evitare quanto accaduto. Stiamo operando per ripristinare e rendere tutti gli ambienti ancora più accoglienti di prima, per rispondere a questa miseria sociale ed educativa con le armi che abbiamo: il rispetto delle regole e la crescita di una consapevole cultura di convivenza civile”.