Tamponi per chi rientra dall’estero, apertura dei Drive-in anche il sabato

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 prevede che chiunque rientra da un soggiorno in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, o abbia transitato in uno questi Paesi, se non l’ha eseguito nelle 72 ore precedenti il ritorno in Italia, ha l’obbligo di sottoporsi a tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 al momento dell’arrivo in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso sul territorio nazionale, presso la ASL di riferimento.

E’ raccomandato di recarsi al drive-in con la ricetta del medico ma in caso di difficoltà la tessera sanitaria e il documento di viaggio (esempio biglietto aereo) possono essere sufficienti.

Al fine di garantire tale servizio in maniera continuativa, agli attuali orari di apertura dei drive-in nei giorni feriali, si aggiunge l’apertura straordinaria dei due drive-in siti a Palombara, presso la Casa della Salute e a Colleferro, in via degli Esplosivi, anche nelle giornate di sabato, dalle ore 9 alle ore 18. I drive-in della Regione Lazio sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (Il drive del San Giovanni è aperto anche la domenica). per ogni informazione contratta il numero verde 800.118.800 o segnala il tuo rientro attraverso l’app ‘lazio doctor covid’”.