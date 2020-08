Guidonia – Decreto rilancio: in arrivo oltre 215mila euro per i gestori dei centri estivi

Il Comune di Guidonia Montecelio si è aggiudicato oltre 215mila euro

(215.935,43 euro per la precisione) previsti dal Decreto Rilancio che

andranno ai gestori dei centri estivi i quali, a causa dell’emergenza

Covid, hanno dovuto sostenere dei costi maggiori rispetto agli scorsi

anni. Il finanziamento andrà così ripartito:

– 30 euro a settimana per bambino e 45 euro per bambino con disabilità;

– fino ad un massimo di 2.500 euro per le spese relative a tutto ciò

che concerne l’emergenza Covid come sanificazione, formazione del

personale, acquisto dei Dpi, acquisto di materiale utile a mantenere

il distanziamento sociale e segnaletica e delimitazioni.

Tutte le informazioni utili si possono trovare al seguente link

“Sappiamo che non è un’estate facile anche per i gestori dei centri

estivi- dichiara il Sindaco Michel Barbet- che hanno dovuto sostenere

dei costi maggiori dovuti all’emergenza Covid. Per questo la nostra

Amministrazione si è attivata per ottenere questo finanziamento che

andrà a coprirli”.

“Dopo la lunga chiusura delle scuole- sostiene Matteo Castorino,

Presidente della Commissione Sociale- i centri estivi hanno assunto un

ruolo ancora più fondamentale per la socializzazione dei nostri

bambini e dei nostri ragazzi. Ben venga, quindi, questo sostegno

economico che viene incontro a chi ha svolto un compito importante per

la nostra comunità”.